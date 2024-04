La Rai assume dipendenti | basta il diploma | nuovo concorso in scadenza

La storia di oggi è una testimonianza bella, forte di quanto sia importante far fruttare anche uno solo talento che Dio ci ha donato. Francisco Yupanbi lo ha fatto e non gli saremo mai grati ... (lalucedimaria)

Roma, 16 febbraio 2024 – Le assunzioni previste dalle aziende per il mese di febbraio sono circa 408mila e 1,3 milioni quelle per il trimestre febbraio -aprile, +22mila rispetto a febbraio 2023 ... (quotidiano)

Rai assume impiegati a tempo indeterminato : ecco come candidarsi La Rai, Radiotelevisione Italiana, ha annunciato l’apertura di diverse posizioni lavorative a tempo indeterminato in diverse aree ... (blowingpost)

California Bakery, c’è il fallimento: bancarotta da 20 milioni (che coinvolge anche Panini Durini) - L’ex proprietario della catena di locali specializzati in colazioni americane, Marco D’Arrigo, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi per bancarotta fraudolenta. Con lui viene trascinata anche la Panini ...corriere

L’uomo dei ghiacci – The Ice Road: tutto quello che c’è da sapere sul film - Mike si candida per il lavoro e Jim lo assume appena nota le stupefacenti capacità di meccanico ... Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 4 aprile 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo ...tpi