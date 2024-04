La processione della Santissima Annunziata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Stamani alle 10, giorno commemorativo del “Voto di Comune“ nel santuariocelebrazionedomenicaMisericordia con la messa; alle 21 vespri solenni. Seguirà la tradizionalepresieduta dall’arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti. Laè animata dalla Filarmonica di Torre del Lago e percorre via Regia, Burlamacchi, piazza Sant’Antonio – dove viene impartita la benedizione del mare – per tornare in via Regia e rientrare in chiesa. I lumini per la luminaria sono a disposizione nel santuario. Domani giornoSS.messa alle 10, rosario alle 17.30, alle 18 messa solenne concelebrata dai sacerdoti delle città e presieduta dall’arcivescovo Giulietti. Mario ...