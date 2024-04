La Palmisano va Giorgi | ecco il pass per Parigi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Un’ottima Antonellasale sul podio a Podebrady, in una vera classica della marcia. La campionessa olimpica di Tokyo è arrivata terza nella 20 km, la prima della stagione, con il tempo di 1h27’27 che rappresenta anche la terza prestazione personale in carriera, a un solo secondo dal tempo che un anno fa le valse il bronzo ai Mondiali di Budapest. A due mesi dagli Europei di Roma e quasi quattro dalle Olimpiadi, laha 20 km il 7 giugno) e delle Olimpiadi di, nella gara in Repubblica Ceca l’azzurra delle Fiamme Gialle è rimasta agganciata per sedici chilometri alla peruviana Kimberly Garcia Leon e nel finale è stata superata anche dall’ecuadoriana Glenda Morejon. Esultare anche Eleonora(Fiamme Azzurre) che ottiene il tempo minimo per i Giochi dicon 1h28’47 ...