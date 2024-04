La moglie muore | lui non resiste al dolore e si getta nel Po | corpo recuperato dopo giorni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 aprile 2024) Nella quiete notturna tra sabato 6 e domenica 7 aprile, a Taglio di Po, provincia di Rovigo, si è conclusa in modo tragico la ricerca di un uomo di 51 anni, residente nella zona, scomparso dalla mattina di venerdì. Le speranze, che da subito erano state offuscate da un presagio nefasto, si sono trasformate in realtà con il ritrovamento del suosenza vita. Il 51enne, secondo quanto riportato, avrebbe scelto di porre fine alla sua esistenza, travolto dalper la perdita della, deceduta in ospedale a causa di una malattia. In un gesto estremo di disperazione, si sarebbeto nelle acque del Po, lasciando dietro di sé una comunità in lutto e domande senza risposta. La scomparsa, poi il ritrovamento del biglietto L’allarme per la sua scomparsa era stato dato dai familiari venerdì mattina, ...