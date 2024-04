La Maratona del Mugello compie 50 anni E’ la più antica d’Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024)(Firenze), 7 aprile 2024 –50e festeggia mezzo secolo di storia ladel, la 42 chilometri piùd'Italia. Un appuntamento come sempre con la tradizione, il nostro passato, la nostra storia, ma sempre proiettati nel futuro. La corsa consente un tuffo nel territorio deltra tradizione e innovazione, tra natura e borghi storici. Come sempre il ritrovo, come la partenza e l’arrivo è fissato a Borgo San Lorenzo, ma la corsa toccherà come sempre anche Vicchio, San Piero a Sieve, Scarperia fino all’autodromo del. “È una grande gioia per tutti noi, per l’Unione dei Comuni, tagliare ora il traguardo delle 50 edizioni – spiega Gabriele Sargenti, responsabile tecnico dell’evento –. Dal 1974 l’unica edizione ...