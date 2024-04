La Libertas surclassa il fanalino di coda Caserta per 69-86

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Livorno, 7 aprile 2024 - Prova di forza dellache espugna il PalaPiccolo dibattendo per 69-86 la Paperdi. Apparentemente e sulla carta avrebbe dovuto essere una passeggiata per i ragazzi di Andreazza, scesi in Campania forti del secondo posto in classifica, per affrontare ildidel girone. Invece è stata shock la partenza di Fratto e compagni, costretti a inseguire per lunghi tratti del match. Fino alla svolta. Decisivo il terzo quarto. Un ruggito che in numeri si traduce in un parziale di 0-12 che ha stroncato le velleità dei padroni di casa di far scivolare la. Una vittoria fondamentale per gli amaranto, in vista del recupero di mercoledì sera alle 20.30 contro Geko Sant’Antimo. Perché se l’accesso ai playoff è blindato da settimane, ancora incerto il ...