La Lega festeggia 40 anni | il partito più longevo del Parlamento

(Di domenica 7 aprile 2024) Busto Arsizio (Va), 7 apr. (askanews) – “Scopo dellaè il raggiungimento dell’autonomia amministrativa e culturale della Lombardia, ciò realizza le aspirazioni delle popolazioni locali a un’autogoverno che tenga conto della necessità di uno sviluppo socialeto alle caratteristiche etniche e storiche del popolo lombardo”. È l’articolo 1 dello statuto dellaLombarda, letto dalla notaia varesina Franca Bellorini che il 12 aprile 1984 siglò l’atto di fondazione del, nel corso di una rievocazione di quel giorno di 40fa che si è tenuta nella sala conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio. Un Amarcord al quale non ha partecipato il segretario Matteo Salvini, né l’atteso ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, né il fondatore Umberto Bossi, ma che si è incentrato sul ...

