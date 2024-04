La Juventus nel mirino | Firenze si gioca l’orgoglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024 – Vincere (o almeno provare a farlo) per dare una continuità a quanto di buono e bello, la Fiorentina ha fatto vedere in coppa Italia, contro l’Atalanta. Vincere per non far spegnere quel lumicino che potrebbe ancora portare la squadra viola in Europa, seguendo la strada del campionato. Vincere perché... perché dall’altra parte ci sono quei due, Chiesa e Vlahovic, che nonostante le coccole di, la maglia viola proprio non volevano indossarla più. Tre buoni, buonissimi, motivi per dare un significato alla partita di questa sera. Quella che metterà la Fiorentina davanti a unache, proprio come i viola, sta vivendo una stagione segnata da alti e bassi. Però gli stimoli e gli spunti per considerare la gara di Torino una di quelle sfide da dentro o fuori ci sono tutti. E anche per questo, Italiano ...