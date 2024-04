La Juve ritrova i tre punti | Fiorentina sconfitta 1-0

(Di domenica 7 aprile 2024) I bianconeri tornano al successo in Serie A grazie alla rete di Gatti. TORINO - Lantus è tornata alla vittoria anche in campionato. Dopo aver superato martedì in Coppa Italia la Lazio, stasera i bianconeri si sono imposti per 1-0, all'Allianz Stadium, sulla, allungando a quattro la s

Juve, PER LA PORTA C'è JORGENSEN DEL VILLARREAL - Filip Jorgensen, numero uno del Villarreal, è in orbita Juventus. Lo rivela Relevo: lo svedese, classe 2002, piace molto ai bianconeri per il futuro ...sportmediaset.mediaset

Gatti, ogni maledetta Juve: "Ci giochiamo la vita per un centimetro in più" - Il match-winner della partita contro la Fiorentina consola Vlahovic: "Si è tenuto i gol per le partite più importanti ...tuttosport

Caressa: "Prestazione contrastante della Juve che però mette a posto la classifica" - Fabio Caressa ha commentato al Club di Sky Sport il match Juventus - Fiorentina che ha visto la vittoria della sqaudra di Allegri vincere 1 a 0 con la rete di Gatti. Ecco le sue ...tuttojuve