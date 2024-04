La Juve ritrova i tre punti | Fiorentina sconfitta 1-0

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 aprile 2024) TORINO (ITALPRESS) – Lantus è tornata alla vittoria anche in campionato. Dopo aver superato martedì in Coppa Italia la Lazio, stasera i bianconeri si sono imposti per 1-0, all'Allianz Stadium, sulla, allungando a quattro la striscia di successi interni contro i viola tra campionato e coppe. Per la, invece, sesta gara di fila senza successi in trasferta in campionato, anche se nelle precedenti due uscite, sui campi del Torino e dell'Empoli, i gigliati avevano almeno strappato un pareggio. Nella prima parte di gara unantus molto aggressiva ha trovato il gol per ben tre volte ma nelle prime due occasioni l'arbitro La Penna ha annullato per fuori gioco, prima la rete di McKennie e poi quella di Vlahovic. Al 21?, però, i bianconeri hanno finalmente potuto festeggiare il vantaggio: sugli ...