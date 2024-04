La Guardia Civil spagnola controlla 130 conti di Rubiales e Piquè

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 7 aprile 2024) Si infittisce il caso scoppiato nella Federcalcioin merito all’assegnazione della Supercoppa all’Arabia Saudita decisa sotto la gestione dell’ex numero uno Luis, alle prese anche con lo scandalo legato a Jenni Hermoso. E sotto la lente di ingrandimento degli investigatori è finito anche l’ex difensore del Barcellona e della nazionale, Gerard Piqué. Nei giorni scorsi As aveva scritto che l’Unità Centrale Operativa (UCO) dellavoleva indagare con urgenza su Gerard Piqué, ex calciatore del Barça, oggi imprenditore che aveva anche fatto affari con, ex presidente della Federcalcio. Gli inquirenti spagnoli avevano già indagato su transazioni bancarie in Spagna e ritenevano necessario includere nelle indagini ...