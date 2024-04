La gratitudine di Dio | ecco Ghali alla Mecca per il Ramadan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024)ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui è ritratto in preghiera, città sacra per gli islamici. Il cantante di origine tunisina è quindi andato in Arabia Saudita come ogni anno fanno milioni di musulmani per il, che termina il 9 aprile. Nella Grande Moschea,, indossa un telo bianco senza cuciture, lo stesso che usano tutti i pellegriniche si mostrano così tutti uguali davanti adh. Non è la prima volta che il rapper milanese parla della sua religione. All'inizio delinfatti aveva pubblicato un testo su Instagram in cui sottolineava come questo mese di digiuno per gli islamici sia "il momento giusto che ho per vivere la ...