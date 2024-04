La grande adunata degli Alpini Cori e onori all’esercito del bene

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Una fiumana diha sfilato per il centro della città. Dalla Villa Reale a piazza Trento e Trieste, un lungo corteo ha raccolto tutto l’organico del 2° raggruppamento dell’Associazione nazionale(Ana), composto dalle 14 sezioni della Lombardia e da 5 sezioni dell’Emilia Romagna, per celebrare, allo stesso tempo, due eventi importanti: la Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificioe i 95 anni della sezione di Monza. Proprio in virtù del suo simbolico compleanno la sezione monzese è stata sede quest’anno della manifestazione indetta da Regione Lombardia nel 2020 per rendere omaggio agliimpegnati nella solidarietà durante il periodo del Covid, in particolare in ricordo del giorno delladizione dell’ospedale da campo ...