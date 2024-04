La Figc indaga sull' esultanza di Mancini | dalla multa alla squalifica | cosa rischia

(Di domenica 7 aprile 2024) La procura federale dellaha aperto un'indagine su quanto accaduto al termine del derby tra Roma e Lazio. Ecco le possibili conseguenze per il difensore giallorosso

Avviato un procedimento nei confronti del difensore della Roma Gianluca Mancini sotto inchiesta per la bandiera anti-Lazio, con un topo sui colori biancocelesti, sventolata dopo il derby. La procura ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Gianluca Mancini sotto inchiesta per la bandiera anti-Lazio, con un topo sui colori biancocelesti, sventolata dopo il derby. La procura federale della Figc ha aperto un'indagine su ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – Gianluca Mancini sotto inchiesta per la bandiera anti-Lazio, con un topo sui colori biancocelesti, sventolata dopo il derby. La procura federale della Figc ha aperto un’indagine su ... (seriea24)

Mancini, la Procura Federale apre un'indagine per la bandiera col topo - ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Attraverso un video pubblicato da Sky Sport, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha commentato l’episodio dell’esultanza a fine derby di Gianluca Mancini: “Non ci sono c ...informazione

Scandalo nel derby: Mancini sventola bandiera anti-Lazio, la procura indaga - Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, rischia sanzioni per la sua esultanza provocatoria nel post-derby romano.newsmondo

La Procura indaga sull'esultanza di Mancini dopo il derby: ecco cosa rischia - Le pagelle di Guido De Angelis – Derby, salvo solo Gila e Patric, la nuova Lazio riparta da loro. Cambi inconsistenti, Isaksen nullo, attacco impietoso: stagione maledetta Al termine del derby della ...informazione