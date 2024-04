La Fermana a Sassari per la salvezza Mosconi | Sarà una prestazione di alto livello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Che abbia inizio l’operazione "Ultima Spiaggia". Lacontro la Torres ha un’occasione d’oro per sorpassare l’Olbia e alimentare ancora il sognodopo la vittoria casalinga contro il Rimini. Fischio d’inizio in programma alle ore 14 al Vanni Sanna. La squadra è arrivata in città nella serata di ieri, carica per la sfida importantissima. Alla vigilia della partita. Mister Andreaha parlato così: "Oltre la speranza della classifica, io ho speranza e fiducia nella squadra. La mia certezza sono i ragazzi, un gruppo vero. Spero che l’ultima vittoria dia loro l’entusiasmo per andare a fare una grande. Dobbiamo non veder l’ora di scendere dall’aereo per andare a giocarci questa gara. La voglia è tanta e lo vedo in loro. C’è grande unità d’intenti, il gruppo sta ...