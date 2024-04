La dura analisi di Aquilani Apatia totale in campo | tutto da cancellare»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) "Difficile provare a dare una spiegazione a una partita così brutta". Lapidario il commento di Albertoai microfoni di PuntoRadio nella pancia del "Rigamonti", al termine della sfida dei nerazzurri con il Brescia. Una partita che spegne immediatamente l’euforia scatenatasi dopo la rimonta contro il Palermo: "C’è statain, poca qualità, poca intensità…da". Poche volte in stagione l’allenatore del Pisa si è espresso in maniera così critica al termine di una prestazione. D’altronde, a Brescia erano in palio punti d’oro in chiave playoff, che si sono aggiudicati invece gli uomini dell’ex sorridente Maran, che allunga a cinque punti in classifica. I tre gol dei lombardi sono stati provocati più da demeriti dei nerazzurri che da meriti loro, ...