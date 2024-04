La donna trovata morta in un’ex cappella in Valle d’Aosta aveva ferite gravi all’addome I carabinieri sulle tracce di un camper bordeaux

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Il corpo della giovaneritrovato in unaabbondata inpresentache indicano un decesso per cause violente. È quanto emerso dai primi riscontri medico-legali sul cadavere. Il malore è escluso, l’ipotesi suicidio risulta invece molto remota. L’incarico per l’esame autoptico, che verrà completato martedì prossimo, è stato affidato all’anatomopatologo torinese Roberto Testi. Sono stati effettuati anche i test tossicologici sulla vittima. Le indagini deisi stanno concentrando sulla pista dell’omicidio: secondo quanto appreso dalla gente del posto, nei giorni scorsi è stato notato un furgone-di colorparcheggiato all’imbocco del sentiero per il ...