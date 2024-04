La crisi climatica è la minaccia numero uno per la salute umana

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 7 aprile 2024) Larappresenta un serio allarme per lae per l’intero ecosistema. Secondo The Lancet, autorevole rivista scientifica nel campo medico, il cambiamento climatico costituisce “la più grandeper laglobale del 21° secolo“. Le proiezioni legate al cambiamento climatico indicano un aumento dell’incidenza di rischi per lacorrelati a eventi catastrofici, fenomeni climatici estremi, disponibilità idrica, sicurezza alimentare e diffusione di malattie infettive trasmesse da vettori patogeni, acqua e alimenti contaminati. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) prevede un aumento di oltre 250.000 decessi all’anno nel mondo a causa del cambiamento climatico nel periodo 2030-2050, con un impatto particolarmente significativo ...