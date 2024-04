La Cavese è in Serie C | festa grande a Cava de’ Tirreni tra caroselli e bandiere

(Di domenica 7 aprile 2024)de'per la promozione inC della: tifosi in piazza edi auto, poi laallo stadio Lamberti.

La maglia della Cavese 1981-82 Tra le protagoniste degli infuocati derby campani degli anni Ottanta non può di certo mancare la Cavese di mister Rino Santin e come dimenticarsi della stagione ... (glieroidelcalcio)

La Cavese torna in Serie C. Grazie alla vittoria sul campo della Sarrabus Ogliastra e alla concomitante sconfitta casalinga della Nocerina,... (calciomercato)

Nocerina-Cassino 0-1: bagarre per il secondo posto - La Nocerina stecca nello scontro diretto casalingo contro il Cassino. Al San Francesco termina 1-0 per gli ospiti, risultato che mette di nuovo in pericolo il secondo posto in regular season per ...ilmattino

La Cavese torna in Serie C: impresa firmata anche dal ds reggino Logiudice - La Cavese è la prima promossa dalla Serie D, la squadra di Raffaele Di Napoli ha battuto di misura la Costa Orientale Sarda e grazie al ko dell'inseguitrice Nocerina ...tuttoreggina

La Cavese torna in Serie C: è ufficiale. Grande festa a Cava de' Tirreni - La squadra campana ha conquistato la promozione in Serie C, la compagine di Cava de' Tirreni è tornata nel calcio professionistico.areanapoli