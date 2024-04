Kuleba | “Le bombe guidate russe ci stanno spazzando via” Raid su Kharkiv | Kiev | “Abbattuti 17 droni”

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024 – Una nuova ondata di attacchi è stata lanciata nella notte dalla Russia contro l'Ucraina. Ukrainska Pravda riferisce che tre persone sono rimaste ferite in uncon i, la seconda città più importante del Paese negli ultimi giorni martellata dai russi. Si tratta di due uomini di 87 e 62 anni e di una donna di 64. Lo Stato Maggiore di, in un nuovo rapporto, ha indicato che tutti i 17di tipo Shahed utilizzati dalla Russia per attaccare l'Ucraina nelle scorse ore sono stati "". Ucraina, arrivano iSokol-300 capaci di volare più di 3.000 chilometri.non aspetta la tempesta perfetta Intanto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro, lancia ...

Il piano ceco ed estone per dare munizioni all'Ucraina, dove Ue ed Usa hanno fallito - Repubblica Ceca ed Estonia hanno trovato una soluzione alternativa per riarmare Kiev che ha già convinto altri Paesi ...ilsecoloxix