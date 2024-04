Kiev | ' in vista un' altra offensiva russa per fine maggio'

(Di domenica 7 aprile 2024)si aspetta un'per ladi: lo ha detto il capo dell'intelligence militare ucraina (Gur), Kyrylo Budanov, in un'interesclusiva all'emittente tedesca Ard, aggiungendo che la situazione al fronte è "difficile, ma sotto controllo". "Si spingeranno un po' più vicino a Chaziv Yar. Si muoveranno nella direzione strategica di Pokrovsk", che si trova a circa 70 chilometri a nord-ovest di Donetsk, nell'Ucraina orientale, ha precisato. Budanov non si aspetta grandi cambiamenti sul fronte finché non inizierà l'. "La situazione è abbastanza difficile, ma è sotto controllo", assicura. Attualmente l'Ucraina ha urgentemente bisogno di "quantità aggiuntive di sistemi di artiglieria, quantità ...

