(Di domenica 7 aprile 2024) Premere suaffinchéla Crimea e la regione di condel Donbas alla. E' questo ilsegreto di Donaldper mettereallafra Ucraina e. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali l'ex presidente ritiene che sia lasia l'Ucraina "vogliono salvare la faccia e avere una via di uscita". L'ex presidente è convinto anche che per alcune aree dell'Ucraina andrebbe bene essere parte della

'Kiev ceda terreno a Russia, il piano Trump per fine guerra' - Premere su Kiev affinché ceda la Crimea e la regione di confine del Donbas alla Russia. E' questo il piano segreto di Donald Trump per mettere fine alla guerra fra Ucraina e Russia. (ANSA) ...ansa

L'Ucraina nella Nato resta l'unica soluzione. Pragmatismo e realismo per finire la guerra - Cedere ai russi i territori occupati non sarebbe una resa a Putin, ma una fotografia degli equilibri in battaglia. E nel futuro Kiev avrebbe lo "scudo" dell'Alleanza ...ilgiornale

Ucraina-Russia, le notizie di oggi in diretta | Truppe di Mosca a Chasiv Yar: l’Ucraina rischia di perdere l’intero Donbass. Stoltenberg: «Di fronte all’Occidente c’è ... - Le notizie di sabato 6 aprile sulla guerra in Ucraina, in diretta. Kiev: «Difficoltà al fronte, assalti russi giorno e notte». E le truppe di Mosca avanzano ...msn