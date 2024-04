Katz partito per Roma | vedrà Tajani | Crosetto e Piantedosi

(Di domenica 7 aprile 2024) Il ministro degli Esteri israeliano Israelquesta mattina perper una visita diplomatica. Con lui - ha fatto sapere il ministero - famiglie degli ostaggi.incontrerà il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, il ministro della Difesa Guido, il ministro dell'Interno Matteo Piantadosi e i vertici della Comunità ebraica in Italia. "Gli incontri - ha aggiunto il ministero - si concentreranno sugli sforzi per il rilascio degli ostaggi e preservare la legittimità internazionale per la continuazione della guerra a Gaza".

