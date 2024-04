Katz | ' grazie Papa | suo sostegno aiuterà ritorno ostaggi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) "Ringrazio ilper aver risposto alla richiesta di incontrare le famiglie dei rapiti per rafforzarle e sostenere ildei sequestrati a casa. Ildelha un grande peso morale e pratico, e sono convinto contribuirà ala casa dei sequestrati". Lo ha affermato in una nota il ministro degli Esteri israeliano Israel, da oggi in visita a Roma, dopo che il Vaticano ha annunciato cheFrancesco incontrerà domani le famiglie degliche accompagnano il capo della diplomazia israeliana nel suo viaggio in Italia.