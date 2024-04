Kate Middleton | ultime notizie | la nuova routine della principessa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 7 aprile 2024) Le condizionicontinuano a tenere in apprensione i sudditi del Regno Unito. Alla moglie di William è stato diagnosticato un tumore, svelato dalla diretta interessata dopo aver subito un vero e proprio assalto mediatico. Dalla presunta sparizione alla foto ritoccata, fino al filmato (in odore di intelligenza artificiale per alcuni) confessione. Si è richiesto rispetto per la sua privacy e quellasua famiglia in questa fase estremamente delicata, eppure i tabloid inglesi non mollano la presa. Ecco leinformazioni sue il percorso verso la guarigione (tutti se lo augurano). Chemioterapia preventiva Ogni singolo giornosi ritrova a fronteggiare degli aggiornamenti sulle ...