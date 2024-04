Kate e William | la richiesta per Harry e Meghan

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 7 aprile 2024) Non è un periodo semplice per la royal family, che ha dovuto fare i conti con numerose notizie spiacevoli. Prima la diagnosi di cancro di re Carlo e successivamente l’annuncio inaspettato da parte diMiddleton, al cui fianco è però sempre rimasto il principe. Proprio da parte della coppia arriva un’inattesaMiddleton e il principestanno proseguendo il percorso di cure, dopo la notizia del tumore diagnosticato alla principessa del Galles. I due principi in questo momento così complesso e delicato vorrebbero al fianco la famiglia al completo. Ed è proprio per questo motivo che hanno inaspettatamente avanzato unaal principeMarkle., ...