Kasatkina-Collins oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Wta Charleston 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Dariase la vedrà contro Daniellenelladel WTA 500 di, torneo di scena sui campi in terra verde del South Carolina. Incredibile il momento di, giunta a dodici vittorie consecutive tra Miami e il torneo in corso di svolgimento. La tennista statunitense è già certa di entrare nelle prime 20 ma ora è addirittura n°4 della classifica Race eva a caccia del secondo titolo consecutivo in casa. Non ci sarà un altro derby americano, dato che si è fermata in semila numero uno del tabellone Jessica Pegula. Di fronte, infatti,si ritroverà una sempre pericolosa Daria: l’allieva del nostro Flavio Cipolla, n°11 del mondo, è avanti 2-1 nei precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA ...