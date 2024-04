Juventus | Szczesny | “Ho scommesso che Yildiz sarà candidato per il pallone d’oro entro cinque anni”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Wojciech, portiere della, è stato intervistato da Foot Truck. L’estremo difensore bianconero spende ottime parole per uno dei suoi compagni più giovani: “Hocon qualcuno che Kenansarebbe stato nominato per il. Ho giocato con molti giocatori, ma non ho mai visto un talento simile. Sono fiducioso di vincere questa scommessa“. Sull’impegno con la Nazionale polacca: “Sì, possiamo dire che smetterò dopo Euro 2024. Lascia che te lo dica, potrebbe essere ancora difficile parlare dopo gli Europei. No, ne dubito, ma nessuno sta cercando di convincermi a cambiare questa decisione. E la mia famiglia sa quali sono i suoi piani e penso che sappiano che questo è l’ordine naturale delle cose. Non ha senso ...