Juventus | nuovo profilo per la porta

Pubblicato il 30 Marzo, 2024 La Juventus si appresta a scendere in campo oggi alle 18 contro la Lazio presso lo Stadio Olimpico di Roma. È il debutto assoluto del nuovo allenatore biancoceleste, ... (dayitalianews)

De Laurentiis ha scelto il direttore sportivo del Napoli del futuro. Sarà Giovanni Manna , attuale direttore sportivo della Juventus e stretto collaboratore di Giuntoli. Come se Juventus e Napoli ... (ilnapolista)

La Juventus pone le basi in vista della prossima stagione. Cristiano Giuntoli sta prepara ndo l’assalto al super bomber . Mentre il gruppo squadra della Juventus si concentra sul campo e su ciò che ... (rompipallone)

Ceccarini: “Koopmeiners obiettivo numero uno della Juve. Si riaccendo i riflettori su Khépren Thuram” - Nicolò Ceccarini, nel suo editoriale su Tmw, ha parlato dei movimenti di mercato della Juventus: "Il mercato non è ancora cominciato ma già si registrano tanti movimenti.tuttojuve

Smentita su Inter e Juve, il Milan può inserirsi: super affare a zero - Niente accordo, il difensore può cambiare squadra a titolo "gratuito": il Milan e altre squadre italiane potrebbero farsi avanti.milanlive

Calciomercato Juventus, incontro per il nuovo portiere: l’affare si sblocca così - Calciomercato Juventus, ci sarebbe già l'incontro per il nuovo estremo difensore per la Juventus: ecco di chi si tratta.juvelive