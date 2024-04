Juventus, Gatti da record: nessuno come lui in Europa - Federico Gatti è un fattore assoluto per la Juventus e la sua stagione, fra alti e bassi, è sicuramente di grandissima crescita e di impatto anche in zona gol..calciomercato

Serie A: Gatti sblocca il match, Juventus-Fiorentina 1-0 all’intervallo - Termina il primo tempo del match tra Juventus e Fiorentina. Al 21' Gatti la sblocca e porta avanti i padroni di casa che, pochi minuti dopo, realizzano il raddoppio con Vlahovic poi annullato dal Var.ilovepalermocalcio

TJ - Juventus-FIORENTINA 1-0 - La decide Gatti, ma il Var annulla 3 gol alla Signora! - 47' - Il primo tempo termina sul risultato di 1-0 per la Juventus, è decisivo il gol di Federico Gatti sugli sviluppi di corner. Una partita contrassegnata fin qui da ben tre gol ...tuttojuve