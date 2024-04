(Di domenica 7 aprile 2024) Quattro mesi per decidere il. Sul campo, con la qualificazione alla prossima Champions League in, e sul mercato, che merita un...

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia del match fra i bianconeri e la Fiorentina, in programma... (calciomercato)

L’attaccante del Frosinone Matias Soulé ha concesso un’intervista a Espn in cui ha analizzato diversi temi, a partire da quello relativo al suo futuro: “Sto parlando con la Juventus , non so ancora ... (sportface)

Juventus, futuro in bilico per Chiesa: rinnovo o cessione, le cifre - Quattro mesi per decidere il futuro. Sul campo, con la qualificazione alla prossima Champions League in bilico, e sul mercato, che merita un capitolo a parte. Partiamo.calciomercato

La Juventus su "X" fa gli auguri di buon compleanno a Caceres - "119 partite e 10 trofei conquistati in bianconero. Buon compleanno, Martin!". Con questo messaggio sul proprio account "X", la Juventus fa gli auguri di buon compleanno ...tuttojuve

Juventus, Iling tesoretto per l’estate: i club interessati - Visualizzazioni: 1 La Juventus guarda alle eventuali cessioni per la sessione di mercato estiva. Uno dei sacrificabili potrebbe essere Iling JR che ha richieste dalla Premier. Juventus, Iling cercato ...calciostyle