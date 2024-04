Juventus-Fiorentina | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di domenica 7 aprile 2024) Ile isudi, match valido per la trentunesima giornata di. I bianconeri vogliono tornare alla vittoria in campionato dopo esserci riusciti in Coppa Italia, viceversa i viola, anche loro non in un buon momento, cercano di dar continuità al successo nella coppa nazionale. Chi riuscirà ad avere la meglio all’Allianz Stadium? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 7 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni. SportFace.

La Coppa Italia come un’oasi isolata in un deserto ancora tutto da attraversare. Juventus e Fiorentina , battendo Lazio (2-0) e Atalanta (1-0) nell’andata della semifinale di Coppa Italia, hanno ... (sportface)

Un mese impegnativo per la Juventus che ha l’obiettivo di blindare il piazzamento in Champions League e di conquistare la finale di Coppa Italia. Dopo aver battuto la Lazio nel match di andata della ... (sportface)

Le partite di oggi: il programma di domenica 7 aprile - Prosegue il fine settimana del calcio giocato anche in questa giornata di domenica 7 aprile 2024. La 31^ giornata di Serie A propone la sfida clou in.tuttomercatoweb

Juventus-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla - Come detto da Allegri e Chiesa nei giorni precedenti una vittoria in Coppa Italia non scaccia la crisi della Juventus capace di ottenere solo 7 punti in 9 partite. I bianconeri hanno vinto 11 gare del ...sportpaper

Probabili formazioni Juve Fiorentina: due ballottaggi per Allegri LE ULTIME - La Juve torna in campo domani allo Stadium alle ore 20:45contro la Fiorentina nel match di campionato. Torna Vlahovic a guidare l’attacco bianconero in campionato, col ballottaggio Chiesa-Yildiz e ...juventusnews24