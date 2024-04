Juventus-Fiorentina | per i viola è l’ultimo appello per l’Europa Probabili formazioni e tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Torino, 7 aprile 2024 – Per lala gara di stasera a Torino in casa(ore 20.45, diretta tv su Dazn) non è solo il classico derby-bianconero ma è anche una sorta di ultimo(o al massimo penultimo) per conquistare un posto europeo attraverso il campionato. Il tutto mentre nelle coppe (Coppa Italia e Conference League) i gigliati sono ancora pienamente in corsa. Resta, comunque, la voglia di fare risultato in una partita che per il popolonon è mai come le altre. Particolari motivazioni, certamente, li avrà il “Gallo” Belotti, ex capitano del Torino.(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri. ...