Juventus – Fiorentina in campo | La diretta

(Di domenica 7 aprile 2024) L’Allianz è gremito per quello che, tra i tifosi, è un ennesimo derby ma soprattutto un test fondamentale per il rush finale. La domenica della trentunesima di Serie A si chiude a Torino, con l’unico imperativo possibile: vincere

Tre punti per restare terza a -6 dal Milan, oppure crisi. La Juventus di Massimiliano Allegri non può più sbagliare: serve assolutamente tornare... (calciomercato)

Juventus-Fiorentina, le UFFICIALI: Chiesa e Vlahovic titolari da ex. Italiano soprende in attacco - É finita l'attesa all'Allianz Stadium, per la sfida tra Juventus e Fiorentina. Allegri conferma i titolarissimi schierando il trio difensivo Gatti, Bremer e Danilo mentre a centrocampo i due esterni s ...sportpaper

Juventus-Fiorentina in diretta risultato LIVE della partita di Serie A - La cronaca in diretta di Juventus-Fiorentina in programma oggi alle ore 20:45, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...fanpage

Formazioni ufficiali Juventus-Fiorentina: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori - Juventus-Fiorentina, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dell’Allianz Stadium. Ecco le ultime dritte. Reduce dal successo in Coppa Italia contro la Lazio, la ...ilveggente