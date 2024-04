Juventus-Fiorentina | dove vedere la partita?

(Di domenica 7 aprile 2024) La Domenica di calcio si chiude con un match vivacissimo, ovvero quello tra: mala? Scopriamolo insieme I diritti televisivi sono diventati un punto fermo per questo nuovo volto che il calcio ha assunto. Il primo segnale di questo cambiamento lo si evidenzia con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebben sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Questo comporta senza dubbio un grande vantaggio per le società (che godono di introiti e sponsor), ma d’altra parte si dimostra un punto a sfavore per tifosi e utenti, i quali si trovano così costretti a cercare molte informazioni in merito. Proprio qui subentra l’articolo in questione, che vuole spiegaree ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Fiorentina, valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . I bianconeri, che in campionato hanno vinto solo una delle ... (sportface)

Gazzetta - Sondaggio Napoli per Zaniolo: il Galatasaray ha già fissato la cifra per cederlo - Primi sondaggi del Napoli per Nicolò Zaniolo scirve questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L'attaccante si considera praticamente già un ex calciatore del Galatasaray e ha vogli ...msn

Gazzetta - Max vuole il quarto posto a tutti i costi e non cambia - Come riferisce Gazzetta, Massimiliano Allegri ha un chiodo fisso in testa: la Champions League. «Dobbiamo arrivarci in un modo o nell’altro», ha detto il tecnico della ...tuttojuve

TUTTOSPORT, Sfida tra tecnici dal futuro incerto - L’edizione odierna di Tuttosport sottolinea come la partita di stasera veda scontrarsi due squadre che non godono di un ottimo momento di salute. La Juventus ha conquistato sette punti in ...firenzeviola