Juventus-Fiorentina 1-0 LIVE | Gatti! Altra rete tolta ai bianconeri

TJ - Juventus-Fiorentina 1-0 - Terzo gol di serata annullato dal Var - 31' GOL DI VLAHOVIC, MA E' ANNULLATO DAL VAR - E la Juve quando affonda questa sera fa veramente malissimo: azione portata avanti da Chiesa, lo spiovente sul secondo palo ...tuttojuve

LIVE FV, Juventus-Fiorentina 1-0: LA VIOLA RESTA IMPALPABILE - 26' - Intervento falloso di Locatelli ai danni di Kouame nella propria metà campo, in difficoltà la squadra di Italiano che non sta trovando le linea di passaggio per superare ...firenzeviola

TJ - Juventus-Fiorentina 1-0 - Gatti porta in vantaggio la Signora - 20' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DI GATTI - E' in vantaggio la Juventus, pericolosissima ancora su calcio d'angolo: il colpo di testa di Bremer centra in pieno il palo, poi è Gatti ...tuttojuve