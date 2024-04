Juventus-Fiorentina 1-0 | la decide Gatti Allegri più vicino alla Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Torino, 7 aprile 2024 -basta il sigillo dinel primo tempo per battere la, ko 1-0. Ai bianconeri vengono annullati tre gol, mentre la Viola può recriminare per la traversa colpita nella ripresa da Nico Gonzalez. Con questa affermazione la Vecchia Signora respinge per il momento l'assalto delle inseguitrici: il Bologna, quarto, scivola a -4, mentre la Roma, quinta, resta a -8. Una bella boccata d'ossigeno per i ragazzi di Massimiliano, che sembrano essersi messi alle spalle il periodo peggiore, ancheluce del successo in Coppa Italia ai danni della Lazio. La cronaca Parte in maniera convinta e aggressiva la, che si vede subito cancellato il vantaggio - ad opera di McKennie - per fuorigioco. Stesso discorso ...