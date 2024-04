Juventus-Fiorentina 1-0 | highlights VIDEO Serie A | pagelle e moviola

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 7 aprile 2024): ilcon glie le azioni salienti del match serale di domenica 7 aprile 2024 diA, con gli episodi dae le. Sia lache lasono state impegnate, con risultati opposti, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, e ora cercano punti in campionato dopo una fase non troppo soddisfacente. I bianconeri di Allegri si sono allontanati dal secondo posto, ora occupato dal Milan, e hanno bisogno di vincere per tenersi stretto il fondamentale piazzamento in Champions League. Federico Gatti (LaPresse)Per gli uomini di Italiano, nelle ultime cinque partite inA è arrivata solo una vittoria, e il quinto posto, che dà accesso all’Europa League è ...