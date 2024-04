Juventus | Allegri | 'L'obiettivo rimane la Champions | abbiamo subito un contraccolpo dopo l'Inter'

Torino, 7 aprile 2024 - alla Juventus basta il sigillo di Gatti nel primo tempo per battere la Fiorentina, ko 1-0. Ai bianconeri vengono annullati tre gol, mentre la Viola può recriminare per la ... (sport.quotidiano)

La Juventus vince 1-0 in casa contro la Fiorentina con il gol di Federico Gatti . La squadra allenata da Massimiliano Allegri nel finale soffre tantissimo e rischia di subire il gol del ... (inter-news)

I bianconeri di nuovo in campo dopo il successo sulla Lazio in Coppa Italia. Un solo obiettivo, approfittare dei passi falsi di Bologna e AtalantaI bianconeri di nuovo in campo dopo il successo ... (corriere)