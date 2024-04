Juvemania | Elkann liquidi Allegri e ascolti Giuntoli | al via il progetto Thiago Motta | con una speranza|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 7 aprile 2024) 2024-04-06 20:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Il futuro della panchina della Juventus, aldilà delle dichiarazioni di facciata, si sta delineando. Non si siederà più Massimiliano, nonostante un anno ancora di contratto, ma al suo posto ci sarà. Il prescelto da, che con il brasiliano sta raggiungendo un accordo di massima (ma non lo dirà mai, neanche sotto tortura).non si licenzierà, perché non ha alcuna intenzione di rinunciare a quanto gli spetta. Sarà pure amico degli Agnelli e in ottimi rapporti con, ma non intende fare sconti. Domanda: ma un proprietario come, che attraverso Exor ha già provveduto nell’ultimo quadriennio a immettere nelle casse ...