Juve Stabia | i convocati di mister Pagliuca per il monday night del ‘Vigorito’

(Di domenica 7 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tecnico Guidoha reso nota la lista dei 28 calciatoriper il match Benevento-, valevole per la 35^ giornata del campionato Serie C Now, in programma domani, lunedì 8 aprile 2024, con inizio alle ore 20:30 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Portieri: Esposito, Signorini, Thiam Difensori: Andreoni, Bachini, Baldi, Bellich, D’Amore, Folino, La Rosa, Mignanelli, Picardi, Stanga Centrocampisti: Buglio, Erradi, Gerbo, Guarracino, Leone, Marranzino, Meli, Mosti, Pierobon, Romeo Attaccanti: Adorante, Candellone, Garau, Piovanello, Piscopo L'articolo proviene da Anteprima24.it.

