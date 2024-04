Juve Kostic | «Dobbiamo continuare a spingere per la Champions»

(Di domenica 7 aprile 2024) Le parole di Filip, esterno della, prima del calcio d’inizio della partita dei bianconeri contro la Fiorentina Filipha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di-Fiorentina. Di seguito le sue parole. «Questa partita è importante per noi, abbiamo bisogno diin campionato. Oggi affrontiamo una

Juventus subito al lavoro nel giorno di Pasqua per preparare la semifinale d’andata di Coppa Italia, in programma sempre contro la Lazio martedì sera alle 21 all’Allianz Stadium. Chi ha giocato ieri ... (sportface)

Dopo il ko con la Lazio in campionato, la Juventus prepara una nuova sfida alla squadra di Tudor per l`andata delle semifinali di Coppa Italia... (calciomercato)

L`investimento fatto dalla Juventus su Filip Kostic oggi non ha per niente ripagato le aspettative. L`esterno serbo ha inciso poco fin da quando... (calciomercato)

Juventus-Fiorentina, le UFFICIALI: Chiesa e Vlahovic titolari da ex. Italiano soprende in attacco - É finita l'attesa all'Allianz Stadium, per la sfida tra Juventus e Fiorentina. Allegri conferma i titolarissimi schierando il trio difensivo Gatti, Bremer e Danilo mentre a centrocampo i due esterni s ...sportpaper

Formazioni ufficiali Juventus-Fiorentina: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori - Juventus-Fiorentina, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dell’Allianz Stadium. Ecco le ultime dritte. Reduce dal successo in Coppa Italia contro la Lazio, la ...ilveggente

Juventus-Fiorentina: le formazioni ufficiali - Oa squadra bianconera scende in campo contro la viola nella partita valevole per la trentunesima giornata di Serie A ...juvenews.eu