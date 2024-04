Juve-Fiorentina | 3 gol bianconeri annullati dal Var

(Di domenica 7 aprile 2024) Fuorigioco a ripetizione, record di reti cancellate Uno, due, tre golallantus per fuorigioco nel primo tempo del match contro la. Se non è record, manca poco. Il duello tra ie il Var inizia dopo appena 3 minuti. Sponda di Gatti e gol di McKennie, ma la rete viene cancellata

LIVE FV, JuveNTUS-Fiorentina 1-0: CLAMOROSA TRAVERSA DI NICO AL 74' - 74' - Clamorosa traversa di Nico Gonzalez! Azione personale del 10 che rientra sul sinistro e va al tiro trovando la risposta di Szczesny che spedisce la palla sulla traversa. Mamma mia ...firenzeviola

L'ANALISI - Di Livio: "La Juve Non mi aspettavo un crollo del genere" - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Angelo Di Livio, ex giocatore di Juventus e Fiorentina, analizza diversi temi riguardanti la squadra bianconera: "Non mi aspettavo assolutamente un crollo del ...napolimagazine

Juventus, in 32 minuti sono 3 i gol annullati dal Var - E' successo nel primo tempo di Juventus-Fiorentina, sfida a poche ore dalla quale era arrivata la comunicazione che il 'Video Assistant Referee' non sarebbe stato Gianluca Aureliano bensì Aleandro Di ...ansa