Juve-Fiorentina 1-0 | gol di Gatti e Allegri riparte

(Di domenica 7 aprile 2024) (Adnkronos) – Lantus batte laper 1-0 nel match valido per la 31esima giornata della Serie A 2023-2024, esce dalla crisi e riprende il cammino verso la Champions League. La formazione allenata da, alla seconda vittoria nelle ultime 10 giornate, si impone con il gol die torna al successo che L'articolo proviene da Webmagazine24.

I bianconeri tornano al successo in Serie A grazie alla rete di Gatti. TORINO - La Juve ntus è tornata alla vittoria anche in campionato. Dopo aver superato martedì in Coppa Italia la Lazio, stasera ... (ilgiornaleditalia)

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , ha parlato dopo la vittoria per 1-0 inflitta alla Fiorentina Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , è intervenuto ai microfoni di Dazn per ... (calcionews24)

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Juventus-Fiorentina 1-0, match valido per la trentunesima giornata della Serie A 2023/2024. Il tecnico viola ammette che le cose non ... (sportface)

TJ - ALLEGRI in conferenza: “ I ragazzi vogliono riportare la Juve in Champions. Chiesa ha giocato con un problema al quadricipite". - Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Fiorentina. TuttoJuve.com ha riportato le sue parole in diretta: Szczesny è un portiere ...tuttojuve

Juve, gatti: "in questi due mesi ci giochiamo la vita" - Federico Gatti è l'uomo copertina in casa Juventus dopo il gol che ha steso la Fiorentina. "È una vittoria importantissima, ...sportmediaset.mediaset

Conferenza stampa Allegri post Juve Fiorentina: le sue dichiarazioni - Conferenza stampa Allegri post Juve Fiorentina: le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo il match dell’Allianz Stadium (inviato all’Allianz Stadium) – Massimiliano Allegri in conferenza stampa dop ...juventusnews24