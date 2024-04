Joseph Quinn Si Unisce ai Fantastici Quattro | le sue prime parole

(Di domenica 7 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il talentuoso attoresi prepara a prendere d’assalto l’universo cinematografico Marvel nel ruolo della Torcia Umana, Johnny Storm, nei. Il reboot tanto atteso della Prima Famiglia della Marvel è attualmente in pre-produzione, con le riprese principali previste entro la fine dell’anno.Nel Cast di: La Sua Eccitazione per il Ruolo della Torcia Umana nell’MCU Durante una recente apparizione al Fact Comic-Con,ha condiviso la sua entusiasmante esperienza di unirsi al cast dei, descrivendo la decisione come “una scelta facile”. ...

