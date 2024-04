Jannik Sinner palleggia con un tennista con paralisi cerebrale

Sono giorni di allenamenti e non solo per Jannik Sinner a Montecarlo . Il n.2 del ranking si sta preparando al meglio delle sue possibilità per farsi trovare pronto all’impatto con la terra rossa. ... (oasport)

Un parere interessato. Boris Becker ha deciso di non dar seguito al sodalizio tecnico con il danese Holger Rune per questioni personali e, di conseguenza, è presente a Montecarlo più nelle vesti ... (oasport)

Jannik Sinner spiazza tutti in conferenza stampa: svelato l'obiettivo per Monte-Carlo - Per me Monte-Carlo è una specie di allenamento agonistico. Spero solo che duri più di una partita " ha dichiarato, ricordando il risultato di Parigi, in cui si spinse da giovanissimo fino ai quarti di ...tennisworlditalia

Tennis: Torneo Montecarlo. Nardi si qualifica, Sonego ko - Il giocatore di Pesaro raggiunge Sinner, Berrettini, Musetti e Arnaldi.MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Luca Nardi ha raggiunto Jannik ...sport.tiscali

Jannik Sinner all'esordio sul rosso: "Aspettative basse, gli obiettivi principali sono Roland Garros e Olimpiadi" - TENNIS, MONTE CARLO - Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del torneo di Monte Carlo. Ecco un estratto delle sue parole: "Le aspettative n ...eurosport