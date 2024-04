Jacopo Berrettini reagisce infastidito all’esultanza polemica di Mayot a Barletta: non si fa così - Situazione particolare a Barletta in occasione del Challenger Città della Disfida con Jacopo Berrettini che ha risposto per le rime a Mayot reo di essersi ...fanpage

Challenger ATP Barletta 2024: sarà finale tra Mayot e Dzumhur. Kolar e Tseng trionfano nel doppio - Il 22enne proveniente da Metz (Lorena), ha avuto ragione in due set su Jacopo Berrettini, nel complesso autore comunque di un torneo molto positivo. Piuttosto chiara si è dimostrata nel primo set la ...barlettaviva

Berrettini in finale all'ATP Marrakech: battuto Navone in rimonta - ATP Marrakech (SF): Berrettini (Ita) vs [7] Navone (Arg) - secondo match dalle 14 (in diretta su Sky Sport Tennis e NOW) ATP Houston (SF): DARDERI (Ita) vs [3] Tiafoe (Usa) - secondo match dalle 20 ...sport.sky