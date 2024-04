Italian Champions Tour al via Quattro tappe nel segno dei big

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Serata di gala all’Arezzo Equestrian Centre per fare un primo bilancio del Toscana, l’internazionale di salto ostacoli giunto alla sua quarta settimana con lo Csi4*, ma anche per presentare la nuova edizione dell’, il più importante evento a squadre di salto ostacoli in Italia ideato da Riccardo Boricchi con l’armatore napoletano Guido Grimaldi. Ventotto squadre,esclusive, oltre settanta cavalieri in gara e un montepremi di 300mila euro. Questi i numeri dell’edizione 2024 di, che partirà da Arezzo il 12 e 13 aprile per proseguire a Roma a Piazza di Siena il 24 e 25 maggio, a San Giovanni in Marignano il 25 e 26 ottobre e a Verona nel gran finale del 7, 8, 9 novembre. ...