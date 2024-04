Italia | ancora terremoto Continua la scia sismica

(Di domenica 7 aprile 2024) La regione tra Pordenone e Udinea essere interessata da un’intensa attivitàche ha avuto inizio alcuni giorni fa. Questa mattina, una nuova scossa didi magnitudo 2.3 sulla scala Richter è stata registrata a 5 chilometri a NordEst di Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone, precisamente in Val Tramontina e in alcune aree della Carnia, alle 5:27. Secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma si è verificato a una profondità di 9 chilometri. Questo evento segue la scossa di magnitudo 4.1 Richter avvenuta il 27 marzo scorso tra il monte Rest e il confine con il comune di Socchieve, segnalando l’inizio di questo periodo di notevole attivitànella zona. Successivamente, una seconda scossa significativa di magnitudo 3.4 ha ulteriormente ...

Sfuma ancora in semifinale il sogno della Nazionale italiana maschile di Curling . Gli azzurri infatti hanno dovuto cedere il passo alla Svezia ai Campionati Mondiali 2024, rassegna in scena in ... (oasport)

Pallanuoto femminile: Coppa Italia, Ekipe Orizzonte-Trieste 12-8 - L’Ekipe Orizzonte conclude la Coppa Italia di pallanuoto femminile 2024 al terzo posto, battendo 12-8 la Pallanuoto Trieste nella finalina per il bronzo nella piscina del centro federale di Ostia. Nel ...napolimagazine

Enrico Ameri, “voce” d’Italia. Un ricordo a vent’anni dalla morte dell’amatissimo radiocronista - E' probabile che anche il Padreterno, prima di chiamarlo a sé dall'altra parte del ...campo, battendogli una mano sulla spalla, gli abbia detto «Scusa Ameri». Vent’anni fa (sette aprile 2004) il tripl ...gazzettadelsud

Panchina bollente in Italia, ipotesi dimissioni. E spunta la clausola per esonerarlo - Gli ultimi risultati hanno messo in bilico la panchina di Iachini al Bari in una stagione già nefasta che rischia la retrocessione ...calciomercato