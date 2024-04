Israele ritira tutte le truppe di terra da Gaza sud

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Tel Aviv, 7 aprile 2024 – Svolta nella guerra a: l'esercito israeliano ha annunciato di avertoledicombattenti dal sud della Striscia, dopo circa 4 mesi di forti combattimenti. Lo hanno riferito i media spiegando che solo la Brigata Nahal è rimasta sul posto con il compito di tenere in sicurezza il cosiddetto 'Corridoio Netzarim' che attraversa la Striscia. Riguardo alla minaccia di Teheran, il ministro della Difesa dello Stato ebraico Gallant ha detto di essere pronto ad affrontare qualsiasi scenario militare che veda coinvolto l'Iran. "I preparativi sono stati completati", si legge in un comunicato diffuso dal Ministero al termine di una riunione fra lo stesso Gallant e i vertici delle forze armate israeliane. A boy clears rubble from atop a heavily damaged ...